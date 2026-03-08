Auto IU

Ausstellung: Menschen auf Organspende-Listen wollen hoffen und leben
Foto: Susanne Just / UKW
WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg zeigt in der Magistrale des Zentrums für Operative Medizin die Ausstellung „Wir wollen hoffen – Wir wollen leben“, um auf die Dringlichkeit der Organspende aufmerksam zu schwellen. Porträtaufnahmen und Statements von Patienten, die teils jahrelang auf eine Spenderniere warten oder gewartet haben, verdeutlichen die hohe physische und psychische Belastung dieser Menschen.

Im vergangenen Jahr erhielten am Universitätsklinikum 34 Patienten eine Spenderniere, während rund 180 Personen auf der Warteliste standen. Die Ausstellung, die von Dr. Anna Laura Herzog konzipiert wurde, ist noch bis zum 7. April 2026 zu sehen und kann danach von interessierten Einrichtungen ausgeliehen werden. Begleitend dazu führt das Transplantationszentrum eine Online-Umfrage durch, um Ängste und Aufklärungsbedarf in der Region Mainfranken zu ermitteln.

Den Fragenkatalog zur Umfrage erreichst du unter

www.ukw.de/behandlungszentren/transplantationszentrum

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)