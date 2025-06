Ausstellung „Opfer des NSU“ in Schweinfurt setzt starkes Zeichen gegen rechte Gewalt

SCHWEINFURT – Am 17. Juni wurde in der Stadtbücherei Schweinfurt die Ausstellung „Opfer des NSU“ eröffnet. Sie erinnert an die zehn Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU und thematisiert gesellschaftliches Versagen im Umgang mit rechter Gewalt. Das Projekt wurde im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie realisiert.

Susan Schmidt, die Initiatorin des Projekts, betonte bei der Eröffnung die Dringlichkeit, sich aktiv gegen Rechtsextremismus einzusetzen. „Ich organisiere diese Ausstellung in Schweinfurt zum Gedenken, um zu erinnern. Und gleichzeitig, um aufzurütteln, zu informieren, zu warnen. Die gesellschaftliche Veränderung, der spürbare Rechtsruck, kann auch dem Ignorantesten nicht entgangen sein. Der deutliche Anstieg rechtsmotivierter Straf- und Gewalttaten verheißt nichts Gutes. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich …“, so Susan Schmidt, die sich ehrenamtlich stark für die Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung engagiert hatte.

Die Ausstellung wurde von Birgit Mair (ISFBB e.V.) konzipiert und von der Disharmonie in Schweinfurt organisiert. Sie ist noch bis 28. Juni bei freiem Eintritt zugänglich – inklusive Führungen und Begleitmaterial.