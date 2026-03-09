Auto IU

Austausch im Zeichen des Aufbruchs – Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen“ traf sich im Schweizerhaus Bad Kissingen

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Austausch im Zeichen des Aufbruchs – Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen“ traf sich im Schweizerhaus Bad Kissingen
Der Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen in Bad Kissingen“ traf sich jüngst im Sisi-Saal des Schweizerhauses. Foto Ben Kiesel
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Der Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen in Bad Kissingen“ traf sich Ende Februar im entstehenden Boutiquehotel & Eventlocation Schweizerhaus, um über die aktuelle Entwicklung des Standortes zu beraten. Die Gastgeberfamilie Blaßdörfer gab dabei Einblicke in die laufende Generalsanierung des Hauses, dessen Eröffnung mit zehn Junior-Suiten und Platz für bis zu 200 Personen für Mai 2026 geplant ist.

Zweimal jährlich kommen Vertreter aus Hotellerie, Veranstaltungswesen, Bildungsanbietern sowie der Stadt und der Staatsbad GmbH zusammen, um Synergien zu nutzen und den Standort Bad Kissingen gemeinsam voranzutreiben. Neben Kurdirektor Sebastian Dresbach nahmen zahlreiche Geschäftsführer lokaler Hotels und Eventdienstleister teil. Im Fokus standen dabei besonders die positiven Zukunftsperspektiven durch Projekte wie den Neubau des Hotels Sonnenhof sowie Erweiterungen und Renovierungen am Kurgarten.

Johanniter Hausnotruf testen
Deine

Das nächste Treffen des Netzwerks findet im Herbst bei der Firma Top Eventservice in Burkardroth statt. Weitere Interessierte aus der Branche sind eingeladen, sich dem Arbeitskreis anzuschließen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Kontaktaufnahme für Interessierte:

Anita Schmitt 0971 69899100

Sebastian M. Bünner 0971 807-1080

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

Lieferwagen in Brand geraten – Bundesstraße rund zwei Stunden gesperrt

Lieferwagen in Brand geraten – Bundesstraße rund zwei Stunden gesperrt

9. März 2026
Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen in Kirchlauter

Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen in Kirchlauter

9. März 2026

Sommer-Kulturkalender Rhön-Grabfeld: Jetzt Termine für Juni bis August melden

9. März 2026
Niederlage beim A-Team Lifting – AC-Gewichtheber überzeugen mit Rekorden

Niederlage beim A-Team Lifting – AC-Gewichtheber überzeugen mit Rekorden

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)