Austausch im Zeichen des Aufbruchs – Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen“ traf sich im Schweizerhaus Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Der Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen in Bad Kissingen“ traf sich Ende Februar im entstehenden Boutiquehotel & Eventlocation Schweizerhaus, um über die aktuelle Entwicklung des Standortes zu beraten. Die Gastgeberfamilie Blaßdörfer gab dabei Einblicke in die laufende Generalsanierung des Hauses, dessen Eröffnung mit zehn Junior-Suiten und Platz für bis zu 200 Personen für Mai 2026 geplant ist.
Zweimal jährlich kommen Vertreter aus Hotellerie, Veranstaltungswesen, Bildungsanbietern sowie der Stadt und der Staatsbad GmbH zusammen, um Synergien zu nutzen und den Standort Bad Kissingen gemeinsam voranzutreiben. Neben Kurdirektor Sebastian Dresbach nahmen zahlreiche Geschäftsführer lokaler Hotels und Eventdienstleister teil. Im Fokus standen dabei besonders die positiven Zukunftsperspektiven durch Projekte wie den Neubau des Hotels Sonnenhof sowie Erweiterungen und Renovierungen am Kurgarten.
Das nächste Treffen des Netzwerks findet im Herbst bei der Firma Top Eventservice in Burkardroth statt. Weitere Interessierte aus der Branche sind eingeladen, sich dem Arbeitskreis anzuschließen.
Kontaktaufnahme für Interessierte:
Anita Schmitt 0971 69899100
Sebastian M. Bünner 0971 807-1080
