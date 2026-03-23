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Auswärtssieg im Derby: U19 der Schnüdel schlägt Würzburger Kickers

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Auswärtssieg im Derby: U19 der Schnüdel schlägt Würzburger Kickers
Foto: 2fly4
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WÜRZBURG / SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 hat das Derby bei den Würzburger Kickers souverän mit 3:0 gewonnen und damit den vierten Sieg in Folge gefeiert. Mit diesem verdienten Erfolg klettert die Mannschaft von Trainer Steffen Rögele auf den dritten Tabellenplatz und nimmt erfolgreich Revanche für die Niederlage aus dem Hinspiel.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichten spielerischen Vorteilen für die Gäste übernahmen die Schweinfurter nach dem Seitenwechsel klar das Kommando. In der 74. Minute belohnte Tim Gensichen die Bemühungen mit dem fälligen Führungstreffer zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Nuno Mützel nach einem sehenswerten Angriff auf 2:0.

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Trotz des erhöhten Drucks der Kickers in der Schlussphase stand die Schweinfurter Defensive sicher. Den Schlusspunkt setzte Noah Reuß in der 89. Minute nach einem Konter zum 3:0-Endstand. Am kommenden Sonntag empfängt die U19 um 11:00 Uhr den ASV Neumarkt zum nächsten Heimspiel.

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Aufstellung SW05 U19: Morshäuser, Saul (75. Geiger), Brater, Pretscher, Seufert (81. Ziegler), Schneider, Mützel, Reuß, Rödl (63. Gensichen), Müller (86. Hourle), Schuler (82. Röll).

Trainerteam: Steffen Rögele (Trainer), Thorsten Seufert (Co-Trainer).

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