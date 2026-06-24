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Auswahlprüfung für Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst in Haßfurt
A N Z E I G E
HAßFURT – Am Montag, den 6. Juli 2026, findet in Haßfurt die zentrale Auswahlprüfung für Ausbildungsplätze in der öffentlichen Verwaltung, der Justiz sowie dem allgemeinen Vollzugsdienst (Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene) statt.
Informationen zum Prüfungstermin
Die Prüfung wird durch das Landratsamt Haßberge im Auftrag der Bayerischen Staatskanzlei organisiert. Zur örtlichen Prüfungsleiterin wurde Angelika Berthold bestellt.
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Datum: Montag, 6. Juli 2026
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Ort: Aula der Heinrich-Thein-Berufsschule, Hofheimer Str. 14–18, 97437 Haßfurt
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Beginn: Alle Prüflinge werden gebeten, sich pünktlich um 08:30 Uhr im Prüfungslokal einzufinden.
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