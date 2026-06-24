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Auswahlprüfung für Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst in Haßfurt

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Auswahlprüfung für Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst in Haßfurt
Symbolfoto: 2fly4
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HAßFURT – Am Montag, den 6. Juli 2026, findet in Haßfurt die zentrale Auswahlprüfung für Ausbildungsplätze in der öffentlichen Verwaltung, der Justiz sowie dem allgemeinen Vollzugsdienst (Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene) statt.

Informationen zum Prüfungstermin

Die Prüfung wird durch das Landratsamt Haßberge im Auftrag der Bayerischen Staatskanzlei organisiert. Zur örtlichen Prüfungsleiterin wurde Angelika Berthold bestellt.

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