Ausweichmanöver nach Überholvorgang auf der Autobahn – Unfallverursacher gesucht
KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagnachmittag ist es auf der A7 bei der Anschlussstelle Estenfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem ein unbekannter Lkw-Fahrer einen anderen Sattelzug geschnitten hatte. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Gegen 14:05 Uhr überholte ein grauer Sattelzug der Marke Scania einen Mercedes Actros in Fahrtrichtung Kassel. Kurz nach dem Überholvorgang scherte der unbekannte Fahrer so knapp nach rechts ein, dass der 73-jährige Fahrer des Mercedes zu einem plötzlichen Ausweichmanöver gezwungen wurde.
Zusammenstoß auf der Sperrfläche
Um eine Kollision mit dem einscherenden Lkw zu verhindern, steuerte der 73-Jährige sein Fahrzeug über eine Sperrfläche. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford C-Max einer 38-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Estenfeld befuhr. Während der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte, blieben die anderen Beteiligten an der Unfallstelle zurück.
Zeugenaufruf der Verkehrspolizei
Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Sattelzug und dem Pkw wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt.
Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des grauen Scania-Sattelzugs. Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:
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Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried: 09302 910-0
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