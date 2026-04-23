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Ausweichmanöver nach Überholvorgang auf der Autobahn – Unfallverursacher gesucht

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Ausweichmanöver nach Überholvorgang auf der Autobahn – Unfallverursacher gesucht
Symbolfoto: 2fly4
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KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagnachmittag ist es auf der A7 bei der Anschlussstelle Estenfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem ein unbekannter Lkw-Fahrer einen anderen Sattelzug geschnitten hatte. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 14:05 Uhr überholte ein grauer Sattelzug der Marke Scania einen Mercedes Actros in Fahrtrichtung Kassel. Kurz nach dem Überholvorgang scherte der unbekannte Fahrer so knapp nach rechts ein, dass der 73-jährige Fahrer des Mercedes zu einem plötzlichen Ausweichmanöver gezwungen wurde.

Zusammenstoß auf der Sperrfläche

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Um eine Kollision mit dem einscherenden Lkw zu verhindern, steuerte der 73-Jährige sein Fahrzeug über eine Sperrfläche. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford C-Max einer 38-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Estenfeld befuhr. Während der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte, blieben die anderen Beteiligten an der Unfallstelle zurück.

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Zeugenaufruf der Verkehrspolizei

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Sattelzug und dem Pkw wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des grauen Scania-Sattelzugs. Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:

  • Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried: 09302 910-0

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