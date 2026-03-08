Auszählungsarbeiten: Rathaus Bad Kissingen am Montag geschlossen
BAD KISSINGEN – Aufgrund der erforderlichen Auszählungsarbeiten zur Kreistagswahl bleibt das Rathaus am Montag, 9. März, für den Besucherverkehr geschlossen. Diese Regelung betrifft den gesamten Dienstbetrieb, wobei für einzelne Bereiche abweichende Öffnungszeiten gelten.
Während das JuKuZ und der Servicebetrieb ebenfalls geschlossen bleiben, finden die Kurse der Volkshochschule sowie der Unterricht in der Musikschule wie gewohnt statt, auch wenn die jeweiligen Büros nicht besetzt sind.
Der Wild-Park Klaushof und der Wertstoffhof haben geöffnet, und auch die Müllabfuhr erfolgt regulär. Wegen der Nachbereitungen zur Kommunalwahl bleibt das Bürgerbüro zusätzlich am Dienstag, 10. März, geschlossen, während das restliche Rathaus samt Außenstellen ab diesem Tag wieder regulär erreichbar ist.
