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Auszeichnung für Baukultur: Landkreis Schweinfurt schreibt Gestaltungspreis „punctum“ aus

22. Mai 2026Letztes Update 22. Mai 2026
Auszeichnung für Baukultur: Landkreis Schweinfurt schreibt Gestaltungspreis „punctum“ aus
Beispielhaft die Ortsansicht von Wipfeld im Landkreis Schweinfurt. Foto: Tourist-Information Schweinfurt 360°/Holger Leue
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LANDKREIS SCHWEINFURT – Ob liebevoll sanierter Altbau, moderner Umbau oder ein gelungener Neubau mitten im Ortskern: Der Landkreis Schweinfurt sucht wieder nach Vorzeigeprojekten für lebendige Ortsmitten. Vom 1. Juni bis zum 13. Juli 2026 können sich Immobilieneigentümer für den Gestaltungspreis „punctum“ bewerben. Den Gewinnern winken Preisgelder von bis zu 1.000 Euro.

Das Projekt, das gemeinsam mit den 29 Landkreisgemeinden getragen und von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge finanziell unterstützt wird, soll das Engagement privater Bauherren würdigen und ins Rampenlicht rücken.

Fokus auf Flächensparen und regionale Identität

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Zugelassen sind Objekte in den historischen Ortskernen des Landkreises, die in den vergangenen fünf Jahren realisiert wurden. Landrat Florian Töpper betont den Vorbildcharakter des Wettbewerbs:

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„Mit unserem Gestaltungspreis ‚punctum‘ machen wir gelungene Innenentwicklung in unseren Ortsmitten sichtbar. Gleichzeitig wollen wir das öffentliche Bewusstsein für das Flächensparen und die regionale Baukultur stärken.“

Der Weg zum Preis: Jury und Online-Voting

Das Auswahlverfahren ist mehrstufig aufgebaut und bindet im Verlauf auch die Bürgerinnen und Bürger mit ein:

  • Bewerbungsphase (01. Juni – 13. Juli 2026): Die Teilnahme erfolgt unkompliziert und rein digital über ein Online-Formular auf der Website des Landratsamtes. Neben den Basisdaten zum Projekt müssen lediglich aussagekräftige Vorher-Nachher-Bilder eingereicht werden.

  • Jury-Auswahl: Eine interdisziplinäre Fachjury sichtet die Einsendungen und nimmt die engere Auswahl bei einer Vor-Ort-Besichtigung genau unter die Lupe.

  • Publikumspreis (09. – 25. November 2026): In diesem Zeitraum schaltet der Landkreis eine Online-Abstimmung frei, bei der die Bevölkerung für ihren persönlichen Favoriten votieren kann.

Die offizielle Preisverleihung ist für das Frühjahr 2027 angesetzt. Neben dem Preisgeld erhalten alle Prämierte eine exklusive Skulptur, die von dem regionalen Künstler und Architekten Matthias Braun entworfen wurde.

Starke Unterstützung für Bauherren im Landkreis

Der Gestaltungspreis ist ein Baustein des umfassenden Innenentwicklungsprogramms im Landkreis Schweinfurt. Wer selbst ein Projekt im Altort plant, kann unabhängig vom Wettbewerb auf verschiedene Hilfen zurückgreifen. Dazu gehören kostenlose Erstberatungsgutscheine durch Architekten sowie gezielte finanzielle Zuschüsse für den Umbau, die Sanierung oder die Entsorgung von Altlasten.

Detaillierte Informationen zum Wettbewerb sowie den allgemeinen Förderprogrammen sind unter www.landkreis-schweinfurt.de/gestaltungspreis und www.landkreis-schweinfurt.de/innenentwicklung zu finden.

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