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Auszeichnung für das Leopoldina-Krankenhaus: Erneute Aufnahme in die „stern“-Klinikliste

11. Juni 2026Letztes Update 11. Juni 2026
Auszeichnung für das Leopoldina-Krankenhaus: Erneute Aufnahme in die „stern“-Klinikliste
Foto: Julia Schüler
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SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus ist in der aktuellen „stern“-Klinikliste 2026/27 erneut als „ausgezeichnetes Krankenhaus“ für die Region Bayern gelistet. Die Einrichtung behauptet sich damit erneut im bundesweiten Vergleich und unterstreicht ihre hohe medizinische Versorgungsqualität.

Bewertungsgrundlage

Die Auswahl für das Ranking erfolgt durch ein mehrstufiges Verfahren, das der stern gemeinsam mit dem unabhängigen Rechercheinstitut Munich Inquire Media (MINQ) durchführt. Dabei wurden über 2.200 Kliniken in Deutschland analysiert. Die Kriterien umfassen unter anderem:

Bedeutung für die Region

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Die wiederholte Auszeichnung dient als Orientierungshilfe für Patientinnen und Patienten bei der Wahl einer Klinik. Sie bestätigt dem Leopoldina-Krankenhaus eine kontinuierliche, verlässliche und leistungsstarke Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau innerhalb der Region. Die detaillierte Methodik der Erhebung ist auf stern.de nachzulesen.

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