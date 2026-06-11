Auszeichnung für das Leopoldina-Krankenhaus: Erneute Aufnahme in die „stern“-Klinikliste
SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus ist in der aktuellen „stern“-Klinikliste 2026/27 erneut als „ausgezeichnetes Krankenhaus“ für die Region Bayern gelistet. Die Einrichtung behauptet sich damit erneut im bundesweiten Vergleich und unterstreicht ihre hohe medizinische Versorgungsqualität.
Bewertungsgrundlage
Die Auswahl für das Ranking erfolgt durch ein mehrstufiges Verfahren, das der stern gemeinsam mit dem unabhängigen Rechercheinstitut Munich Inquire Media (MINQ) durchführt. Dabei wurden über 2.200 Kliniken in Deutschland analysiert. Die Kriterien umfassen unter anderem:
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Medizinische Reputation der Fachabteilungen
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Offizielle Qualitätsberichte und Zertifizierungen durch Fachgesellschaften
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Hygienestandards und Patientenbewertungen
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Spezialisierte Behandlungsangebote und Pflegeleistungen
Bedeutung für die Region
Die wiederholte Auszeichnung dient als Orientierungshilfe für Patientinnen und Patienten bei der Wahl einer Klinik. Sie bestätigt dem Leopoldina-Krankenhaus eine kontinuierliche, verlässliche und leistungsstarke Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau innerhalb der Region. Die detaillierte Methodik der Erhebung ist auf stern.de nachzulesen.
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