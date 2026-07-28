Auszeichnung für inklusive Blaskapelle aus Augsfeld

AUGSFELD, LKR. HASSBERGE – Die inklusive Blaskapelle der Lebenshilfe-Werkstatt Augsfeld ist mit dem Prädikat „Hier klingt’s mir gut“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung würdigt Musikgruppen, die sich für Teilhabe und ein offenes Miteinander einsetzen.

Die Auszeichnung wurde am Freitag (17. Juli 2026) im Anschluss an die wöchentliche Probe der Blaskapelle verliehen. Das Prädikat „Hier klingt’s mir gut“ ist ein Projekt des Allgemeinen Cäcilienverbands für Deutschland und wird unter anderem durch den Bundesmusikverband Chor & Orchester, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie die Aktion Mensch gefördert.

Die feierliche Übergabe übernahm Ralf Schuband, Kreis-Chorleiter aus Fürth und Kurator des Projekts. Er würdigte das Engagement der Blaskapelle für gelebte Inklusion und den besonderen Gemeinschaftsgeist innerhalb des Ensembles. Unterstützt wurde die Probe durch Gastspieler Gerhard Cäsar vom Nordbayerischen Musikbund.

Mit dem Prädikat soll die musikalische Teilhabe von Menschen mit Behinderung gefördert werden. Ziel des Projekts ist es, durch Musik Menschen zusammenzubringen und Chören, Orchestern sowie Musikvereinen dabei zu helfen, neue Mitglieder aus bisher wenig berücksichtigten Gruppen zu gewinnen.

Für die inklusive Blaskapelle Augsfeld bedeutet die Auszeichnung Anerkennung und zugleich Motivation, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen. Leiter Konrad Schneider bedankte sich im Namen der gesamten Gruppe: „Musik kennt keine Grenzen, und wir sind stolz auf jeden Auftritt.“

Die inklusive Blaskapelle Augsfeld besteht bereits seit 47 Jahren. Werkstattleiter Harald Waldhäuser betonte die Bedeutung jedes einzelnen Mitglieds. Auch der stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe Schweinfurt, Werner Kraus, sowie Julia Pfister, Leiterin des Geschäftsbereichs Arbeit, waren bei der Veranstaltung zu Gast und hörten unter anderem Stücke wie die „SMS-Polka“ und „Star Wars“.