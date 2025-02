Auszubildende spenden für guten Zweck

HAßFURT – Die Auszubildenden des Landratsamtes Haßberge haben erneut ihr soziales Engagement unter Beweis gestellt und insgesamt 1.100 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt.

Bereits im Sommer organisierten sie eine Spendenaktion, bei der in der Mittagspause Erfrischungsgetränke wie Eiskaffee und „Sanfter Engel“ verkauft wurden. Dabei kamen 440 Euro zusammen. Eine zweite Aktion folgte bei der Weihnachtsfeier, wo die Verlosung von Christbäumen weitere 660 Euro einbrachte.

Jeweils 550 Euro wurden nun an das Jugendhilfezentrum Dominikus Savio in Pfaffendorf sowie an das Kinder- und Jugendheim St. Josef in Eltmann übergeben. Bei der Spendenübergabe lobte Landrat Wilhelm Schneider das Engagement der jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Ihr habt Zeit und Herzblut in die Aktionen gesteckt. Mit eurer Spende setzt ihr ein Zeichen für Nächstenliebe und ehrenamtliches Engagement.“

Auch Personalratsvorsitzende Heike Firsching und Jugendamtsleiter Christoph Schramm hoben hervor, dass die Auszubildenden nicht nur einen beachtlichen Spendenbetrag sammelten, sondern auch soziale Verantwortung übernahmen.

Stellvertretend für die Jugend- und Auszubildendenvertretung überreichten Tamara Klopf, Giulia Jäger und Noah Pfeiffer symbolisch zwei große Schecks an Peter Rödelmaier, den Leiter der Kinder- und Jugendhilfe St. Josef Eltmann, und an Marcel Pelikan, den Leiter des Jugendhilfezentrums Pfaffendorf. Beide bedankten sich herzlich für die großzügige Unterstützung.