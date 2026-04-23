Auszubildende übernehmen Leitung der neurologischen Station
BAD NEUSTADT A.D. SAALE – Unter dem Motto „Azubis leiten eine Station“ haben zwanzig angehende Pflegefachkräfte der RHÖN-KLINIKUM AG für eine Woche eigenständig die neurologische Frührehabilitation geführt.
Vom 11. bis 17. April trug der Nachwuchs die Verantwortung für sämtliche Abläufe auf der Station 3 der Neurologischen Klinik am Campus Bad Neustadt. Die Auszubildenden der Berufsfachschule für Pflege deckten dabei das gesamte pflegerische Spektrum ab, was von der Dienstplangestaltung über die Medikamentenverabreichung bis hin zur Begleitung der ärztlichen Visiten reichte. Diese intensive Projektwoche verfolgt das Ziel, die angehenden Fachkräfte durch den Wechsel von der begleiteten Lernrolle zur aktiven Gestaltung des Klinikalltags gezielt auf ihre Examensprüfungen sowie die spätere Berufspraxis vorzubereiten.
Neben der medizinischen Versorgung und Dokumentation bildete die Koordination klinischer Prozesse einen wesentlichen Schwerpunkt. Unter realen Bedingungen mussten die Schüler Prioritäten setzen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit koordinieren. Zur Sicherstellung einer jederzeit sicheren Patientenversorgung wurden sie im Hintergrund von erfahrenen Praxisanleiterinnen und dem Stammpflegeteam begleitet.
Elisabeth Hertel, Pflegedirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus BAD NEUSTADT, betont die Bedeutung des Projekts, um junge Talente frühzeitig für den Pflegeberuf zu begeistern und ihre organisatorischen Fähigkeiten zu stärken. Auch Katrin Manzau, Gesamtleitung der Berufsfachschulen, sieht in dem Praxiseinsatz ein wichtiges Instrument, um das Selbstvertrauen und die Routine der Auszubildenden nachhaltig zu festigen. Mit diesem innovativen Ausbildungskonzept setzt der RHÖN-KLINIKUM Campus BAD NEUSTADT weiterhin auf eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung.
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