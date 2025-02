Auto beschädigt – 3.000 Euro Schaden hinterlassen

LOHR A. MAIN – Landkreis Main-Spessart. Am Montag, den 17.02.2025, stellte ein 43-Jähriger fest, dass sein schwarzer Pkw, Audi A5, an der Front beschädigt wurde. Der Unfallverursacher und die genaue Unfallörtlichkeit waren dem 43-Jährigen jedoch nicht bekannt, da er den Schaden erst zu Hause bemerkte. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Der 43-Jährige parkte seinen Pkw in einer Tiefgarage in der Alfred-Stumpf-Straße in Lohr a. Main zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr. Eine weitere mögliche Unfallörtlichkeit könnte in NEUHÜTTEN liegen, da der Geschädigte seinen Pkw auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Steingrundstraße zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr abstellte.

Die Polizei in Lohr hat entsprechende Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei in Lohr zu melden.