Auto entwendet – Festnahme in Würzburg

NÜRNBERG / WÜRZBURG – Am Montagabend, dem 13. Januar 2025, wurde im Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau ein schwarzer Renault Twingo (amtliches Kennzeichen: FÜ-TC 258) entwendet. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 23 Jahren konnten am Dienstagmorgen, dem 14. Januar 2025, in Würzburg festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Verdächtigen den Fahrzeugschlüssel, den der Halter zuvor verloren hatte, und nutzten diesen, um das Fahrzeug in der Züricher Straße zu entwenden. Am Dienstagmorgen gegen 08:45 Uhr wurden Passanten auf dem Firmenparkplatz in der Ohmstraße in Würzburg auf den Renault Twingo aufmerksam, der mit durchdrehenden Reifen gefährliche Fahrmanöver durchführte. Die alarmierte Polizei traf vor Ort auf die beiden Männer und das gestohlene Fahrzeug.

Bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass die Verdächtigen unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht auf den Konsum von Cannabis. Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen, und das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Entnahme von Blutproben an.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs strafrechtlich verantworten. Die Polizei bittet außerdem Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, das Fahrzeug zwischen Nürnberg und Würzburg wahrgenommen haben oder in gefährliche Verkehrssituationen verwickelt wurden, sich unter den Telefonnummern 0911 65830 (Nürnberg) oder 0931 4572210 (Würzburg) zu melden.