Auto geht in Flammen auf

EUERBACH, LKR. SCHWEINFURT – Am Abend des 3. Juni 2025 meldete die Integrierte Leitstelle Schweinfurt einen Pkw-Brand kurz nach dem Ortsausgang Euerbach in Richtung Sömmersdorf. Die Feuerwehren Euerbach sowie der Rettungsdienst wurden alarmiert und trafen ein, um ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug vorzufinden.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer, das sich vom Fahrzeuginneren auf der Beifahrerseite ausgebreitet hatte, mittels Schnellangriffsschlauch schnell löschen. Ein Totalschaden am Pkw konnte jedoch nicht verhindert werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die B303 kurzzeitig komplett gesperrt, wurde aber für die Nachlöscharbeiten wieder für beide Richtungen freigegeben. Der Fahrer hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und den Notruf selbst absetzen können.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Euerbach beendet.