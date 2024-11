Auto in Brand geraten – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

LEINACH, LKR. WÜRZBURG – Pkw-Brand: Kripo Würzburg ermittelt wegen Brandstiftung

Am vergangenen Dienstag geriet in der Straße „Am Mühlberg“ in Leinach ein Pkw in Brand. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht inzwischen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Gegen 12:05 Uhr wurde der Brand bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, jedoch wurde der Ford durch das Feuer stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Die Ermittler der Kripo hoffen nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer hat am Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.



