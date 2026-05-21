Auto in Bushaltestelle geschleudert: Drei Verletzte und 40.000 Euro Schaden in Stralsbach
BURKARDROTH / OT STRALSBACH / LKR. BAD KISSINGEN – Ein schwerer Auffahrunfall hat am Mittwochmittag die Rettungskräfte im Burkardrother Ortsteil Stralsbach in Atem gehalten. Drei Personen – darunter ein elfjähriges Kind – wurden verletzt, als zwei Autos kollidierten und durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn katapultiert wurden. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.
Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr direkt im Bereich der Stralsbacher Ortseinfahrt. Eine 42-jährige Autofahrerin war dort zusammen mit einem elfjährigen Kind unterwegs. Als sie ihre Geschwindigkeit verlangsamte, um nach links in die Von-Henneberg-Straße abzubiegen, übersah eine nachfolgende 63-jährige Ford-Fahrerin das Bremsmanöver und krachte mit voller Wucht in das Heck des vorausfahrenden Wagens.
Autos krachen gegen Bushaltestelle und Verteilerkästen
Die Wucht des Zusammenstoßes war so enorm, dass beide Fahrzeuge unkontrolliert von der Straße geschleudert wurden:
-
Das Auto der 42-jährigen Mutter und ihres Kindes wurde quer über die Fahrbahn in eine angrenzende Bushaltestelle katapultiert.
-
Der Ford der 63-jährigen Unfallverursacherin raste infolge des Aufpralls gegen zwei am Straßenrand montierte Strom- bzw. Medien-Verteilerkästen.
Glück im Unglück: Trotz der dramatischen Bilder wurden alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei glücklicherweise nur leicht verletzt.
Großaufgebot der Feuerwehr – Hubschrauber im Einsatz
Da die Erstmeldung Schlimmeres befürchten ließ, eilten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot nach Stralsbach. Die 63-jährige Unfallverursacherin wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Mutter und das elfjährige Kind wurden von der Besatzung eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stangenroth, Bad Kissingen, Lauter, Aschach und Stralsbach waren mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Ehrenamtlichen sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen und Trümmerteilen.
Hoher Sachschaden und Ermittlungsverfahren
Beide Unfallwagen waren nach dem Crash nur noch Schrottwert, nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen, der Bushaltestelle und den zerstörten Verteilerkästen auf rund 40.000 Euro.
Gegen die 63-jährige Ford-Fahrerin wurde von den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!