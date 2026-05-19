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Auto prallt gegen Baum: 60-Jähriger bei schwerem Unfall bei Lohr eingeklemmt

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
Auto prallt gegen Baum: 60-Jähriger bei schwerem Unfall bei Lohr eingeklemmt
Symbolfoto: Pixabay / schauhi
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LOHR AM MAIN – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Kreisstraße im Landkreis Main-Spessart ereignet. Ein 60-jähriger Autofahrer kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr, als der 60-jährige Deutsche mit seinem Pkw auf der Kreisstraße von Sendelbach kommend in Fahrtrichtung Pflochsbach unterwegs war.

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Aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort frontal einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen massiv beschädigt und der 60-Jährige im Wrack eingeklemmt.

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Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der Patient aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem bereitstehenden Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Die Unfallaufnahme und die Absicherung der Unfallstelle erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main. Die Ermittler haben die Arbeit aufgenommen, um die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn zu klären.

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