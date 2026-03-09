Auto IU

Auto prallt gegen geparkten Lkw – 25-Jähriger schwer verletzt

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Auto prallt gegen geparkten Lkw – 25-Jähriger schwer verletzt
Symbolfoto: 2fly4
MAINBERNHEIM IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der B8 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen Mitternacht mit seinem blauen Fiat von Kitzingen in Richtung Mainbernheim unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

In der Folge prallte der Pkw gegen eine Sattelzugmaschine, die auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Die örtlichen Feuerwehren mussten den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug befreien, bevor er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt in seiner Kabine schlief, blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro; der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kitzinger Polizei bittet Zeugen, denen der blaue Fiat bereits vor dem Unfall aufgefallen ist oder die Angaben zum Hergang machen können, sich zu melden.

