Auto IU

Auto prallt gegen geparkten Lkw – 25-Jähriger schwer verletzt

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026
Auto prallt gegen geparkten Lkw – 25-Jähriger schwer verletzt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

MAINBERNHEIM IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der B8 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen Mitternacht mit seinem blauen Fiat von Kitzingen in Richtung Mainbernheim unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

In der Folge prallte der Pkw gegen eine Sattelzugmaschine, die auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Die örtlichen Feuerwehren mussten den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug befreien, bevor er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt in seiner Kabine schlief, blieb unverletzt.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Deine

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro; der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kitzinger Polizei bittet Zeugen, denen der blaue Fiat bereits vor dem Unfall aufgefallen ist oder die Angaben zum Hergang machen können, sich zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Kontakt: 09321/141-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026

Mehr

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

10. März 2026
Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

10. März 2026
100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

10. März 2026
Neue Sitzbänke für Gochsheim und Weyer

Neue Sitzbänke für Gochsheim und Weyer

10. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)