Auto stürzt Böschung hinab und brennt aus – Fahrer schwer verletzt

WÜRZBURG, STADTTEIL GROMBÜHL – Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Nordtangente schwer verletzt worden. Sein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und geriet in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 11.30 Uhr mit seinem MG auf der Nordtangente unterwegs. Auf Höhe der Rimparer Straße kam das Fahrzeug nach einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun und stürzte anschließend einen Abhang hinunter.

Der Pkw fing Feuer und setzte zudem eine Böschung in Brand. Die Feuerwehr Würzburg konnte sowohl den Fahrzeugbrand als auch das Feuer am Hang zügig löschen. Während der Löscharbeiten musste die Nordtangente in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

Der 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zudem wird die Höhe des entstandenen Schadens ermittelt. Der MG brannte vollständig aus.