Autoaufbruch in Waldbüttelbrunn: Zeugin beobachtet flüchtigen Täter
WALDBÜTTELBRUNN – Am Freitagnachmittag ist in der Jahnstraße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen worden. Ein bislang unbekannter Mann entwendete eine im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche und flüchtete anschließend mit einem weißen Kleinwagen vom Tatort. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.
Die Tat ereignete sich in einem kurzen Zeitfenster zwischen 16:05 Uhr und 16:20 Uhr. Betroffen war ein silberner VW Polo. Der Täter schlug gewaltsam eine Scheibe ein, um an die Handtasche zu gelangen, in der sich neben Bargeld auch wichtige Personaldokumente und Zahlungskarten befanden. Der Beuteschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert, während der Sachschaden am Fahrzeug mit rund 350 Euro zu Buche schlägt.
Täterbeschreibung und Flucht
Eine aufmerksame Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam. Sie konnte beobachten, wie ein Mann zu einem weißen Kleinwagen rannte und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
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Alter: Zirka 35 Jahre alt
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Größe: Etwa 170 cm groß
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Statur: Sportliche Gestalt
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Haare: Kurze Haare
Die Polizei bittet Personen, die weitere Angaben zum Täter oder zum genutzten Fluchtfahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.
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