Autobahnpolizei stoppt Autofahrer auf der A70 – Mann berauscht und ohne Führerschein unterwegs

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – Samstagabend fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der A 70 in Richtung Würzburg. Eine Streife der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck stoppte den Mann und stellte mehrere Straftaten fest. Im Ergebnis wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag gegen 21:45 Uhr, fuhr der Fahrer eines Skoda die A 70 in Richtung Würzburg entlang. Eine Polizeistreife hielt das Fahrzeug an und kontrollierte den Fahrer. Der 54-jährige Mann roch dabei stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert um die zwei Promille. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Wagens keinen gültigen Führerschein besitzt und somit gar nicht hätte fahren dürfen. Die Beamten haben daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

Das Auto des Mannes wurde verkehrssicher an einem Parkplatz abgestellt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um zu verhindern, dass sich dieser ein weiteres Mal berauscht und ohne Führerschein ans Steuer setzt. Letztlich durfte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Im weiteren hat er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.