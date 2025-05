Autodiebstahl in Hohenroth – Tatverdächtiger ermittelt – Fahrzeug sichergestellt

HOHENROTH, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach dem Diebstahl eines neuwertigen VW Passat in der Nacht auf den 13. April 2025 in Hohenroth konnte das Fahrzeug nun in Sachsen-Anhalt sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hatte die Ermittlungen übernommen. Der 39-jährige Fahrer des gestohlenen Wagens muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Wie bereits berichtet, wurde der graue VW Passat im Wert von rund 60.000 Euro in der Straße „Am Hohn“ aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses gestohlen. Das vermutlich unverschlossene Fahrzeug wurde unbemerkt vom Grundstück gefahren.

Gut zwei Wochen nach dem Diebstahl konnte der VW Passat, an dem auch gestohlene Kennzeichen angebracht waren, in Sachsen-Anhalt aufgefunden werden. Der 39-jährige Fahrer ist der Polizei bereits bekannt.