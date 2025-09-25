Autofahrer bei Allgemeiner Verkehrskontrolleleistet Widerstand – Strafverfahren eingeleitet
GEROLZHOFEN – Eine Verkehrskontrolle in Gerolzhofen ist am Dienstagnachmittag eskaliert, als ein Autofahrer nicht nur uneinsichtig, sondern auch gewalttätig reagierte. Der Mann leistete Widerstand, verletzte dabei zwei Polizeibeamte leicht und wurde schließlich überwältigt.
Die Beamten der Gerolzhöfer Polizei bemerkten gegen 14:00 Uhr einen stark qualmenden Opel in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße und stoppten das Fahrzeug zur Kontrolle. Der 59-jährige Fahrer zeigte sich von Anfang an unkooperativ und weigerte sich, seine Führerschein- und Fahrzeugpapiere vorzuzeigen. Als die Polizisten ihn nach seinen Ausweispapieren durchsuchen wollten, leistete er Widerstand. Dabei wurden beide Beamte leicht verletzt.
Nachdem der Mann überwältigt und ihm Handfesseln angelegt wurden, wurde er zur Dienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung und weiterer Delikte eingeleitet. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und seine Weiterfahrt wurde untersagt.
