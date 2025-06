Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

AURA IM SINNGRUND – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag ist ein 55-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 11:35 Uhr war ein 73-jähriger Mann mit seinem Chrysler von Burgjoss kommend in Richtung Aura unterwegs. Hinter ihm folgte ein VW, gesteuert von dem später Verletzten.

Als der 73-Jährige an einem Feldweg seine Geschwindigkeit verringerte, um nach links zu wenden, setzte der nachfolgende VW-Fahrer zum Überholen an. Im Moment des Abbiegevorgangs kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge.

Der VW kam daraufhin nach links von der Straße ab, geriet in ein Wasserrückhaltebecken und prallte dort frontal gegen das Erdreich. Der 55-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 52-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitt leichte Verletzungen und wurde durch das BRK ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 34.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache führt die Polizei.