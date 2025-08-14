Autofahrer flüchtet vor der Polizei – Fahrer und Fahrzeug ermittelt – Beamte suchen nach Zeugen

BAD NEUSTADT, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Vergangenen Mittwoch wollten Beamte ein Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und flüchtete in seinem hochmotorisierten Audi vor der Polizei. Der Mann am Steuer gefährdete hierbei nicht nur sich, sondern auch alle anderen.

Die Ermittler der Bad Neustädter Polizei haben das Fahrzeug sicherstellen können und einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Beamten wenden sich nun an die Bevölkerung und suchen nach möglichen Zeugen und insbesondere nach einem älteren Radfahrer, an dem der schwarze Audi vorbei raste.

Misslungene Flucht

Am Mittwoch, gegen 21:15 Uhr, haben Streifenbeamte in der Hauptstraße von Brendlorenzen einen schwarzen Audi S5 Coupe festgestellt. Das mit über 300 PS hochmotorisierte Fahrzeug kam aus einer Hofausfahrt und fuhr in stadtauswärtiger Richtung. Als die Beamten den Wagen anhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollten, bog der Fahrer in Richtung Querbachshof ein und beschleunigte. Mit weit über 150 km/h versuchte sich der Fahrer abzusetzen. Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Weitere Polizeistreifen kamen hinzu und fahndeten nach dem Raser. Zunächst versuchte der Fahrer sein Fahrzeug auf einem landwirtschaftlichen Gelände im Bereich Querbachshof zu verstecken. Von Personen ertappt flüchtete der Mann in seinem Auto weiter und stellte das Fahrzeug letztlich in einem Waldstück zwischen Querbachshof, Windshausen und Kollertshof ab. Der Mann selbst flüchtete offenbar zunächst zu Fuß.

Erfolgreiche Ermittlungen

Durch umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte nicht nur das Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt, sondern auch ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Dem Mann werden nicht nur Fahren ohne Fahrerlaubnis, sondern auch ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen. Die Ermittler der Bad Neustädter Polizei wenden sich nun an die Bevölkerung und suchen aktiv nach Zeugen die den Fluchtversuch oder den Fahrer gesehen haben aber auch nach Personen, die möglicherweise durch den schwarzen Audi gefährdet worden sind.

Ein für die Ermittler besonders wichtiger Zeuge ist ein älterer Radfahrer, der von Querbachshof in Richtung Brendlorenzen unterwegs war, von seinem Fahrrad abstieg und dem von der Polizei verfolgten Audi nachblickte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen