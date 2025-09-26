Autofahrer gefährdet sich und andere – Führerschein sichergestellt
KNETZGAU – Ein stark alkoholisierter 42-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagabend im Landkreis Haßberge von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war auf der Strecke zwischen Sand und Knetzgau in deutlichen Schlangenlinien unterwegs und geriet mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch er sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.
Gegen 20:15 Uhr fiel der Fahrer eines Mercedes einem aufmerksamen 18-jährigen Verkehrsteilnehmer auf, der daraufhin sofort die Polizei verständigte. Beamte der Haßfurter Polizeiinspektion konnten den Fahrer stoppen und dessen erhebliche Alkoholisierung feststellen.
Die Fahrt wurde an Ort und Stelle beendet. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Da davon auszugehen ist, dass die Fahrerlaubnis des Mannes in einem späteren Urteil eingezogen wird, darf er ab sofort keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste der Mann die Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle verbringen.
