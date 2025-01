Autofahrer kam von der Straße ab

GRÄFENDORF, Lkr. Main-Spessart – Am Montag gegen 21:20 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf kommend in Fahrtrichtung Michelau unterwegs.

Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Der Fahrer konnte sein Auto selbständig verlassen.

Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.