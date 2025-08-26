Autofahrer mit Laserpointer geblendet – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / LEIDER – Zwei Autofahrer wurden am späten Samstagabend während der Fahrt offenbar mit einem Laserpointer geblendet. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach waren die Autofahrer am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr bzw. gegen Mitternacht auf der Darmstädter Straße auf Höhe des Volksfestplatzes unterwegs, als sie durch einen bislang Unbekannten offenbar mit dem Strahl eines Laserpointers geblendet wurden. Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sach- oder Personenschäden wurden hierbei bislang nicht bekannt.

Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Verkehrsteilnehmer geblendet wurden, bittet die Polizei mögliche Geschädigte oder auch Zeugen sich unter der Tel. 06021/857-2230 zu melden.