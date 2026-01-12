Auto IU

Autofahrer mit über 1,1 Promille gestoppt – Strafverfahren eingeleitet

12. Januar 2026Letztes Update 12. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
KITZINGEN – Die Kitzinger Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 32-jährigen Fahrzeugführer gestoppt, der aufgrund vorangegangen Alkoholkonsums nicht mehr fahrtüchtig war. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

In der Nacht von Sonntag auf Montag stoppte eine Streife der Polizei Kitzingen, gegen 01:30 Uhr, einen Kleintransporter in der Friedrich-Ebert-Straße.

Da bei dem 32-jährigen, rumänischen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass der Mann mit knapp über 1,1 Promille nicht mehr fahrtüchtig war.

Es wurde deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

Der 32-Jährige musste außerdem seinen Fahrzeugschlüssel abgeben und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

