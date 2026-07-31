Autofahrer stirbt nach Unfall auf der Strecke zwischen Wasserlosen und Machtilshausen

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die Mitteilung über den verunglückten Suzuki ging gegen 15:20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Einsatzkräfte fanden das Fahrzeug an der Unfallstelle in der Wasserlosener Straße auf der Seite liegend vor.

Der alleinige Insasse und Fahrer des Pkw konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Für den 81-jährigen Deutschen kam jede Hilfe zu spät.

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Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann von Wasserlosen in Richtung Machtilshausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend geriet das Fahrzeug in die Böschung und kam schließlich seitlich liegend zum Stillstand.

Die Polizei Hammelburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen bislang nicht vor.

Zur Klärung des genauen Ablaufs suchen die Unfallermittler dennoch nach möglichen Zeugen. Wer das graue Fahrzeug vor dem Unfall gesehen hat oder Angaben zur Fahrtstrecke beziehungsweise zur Fahrweise machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 zu melden.