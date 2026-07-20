Autofahrerin gefährdet Fußgänger am Zebrastreifen

WÜRZBURG, INNENSTADT – Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstagabend an einem Fußgängerüberweg in der Ottostraße zwei Fußgänger gefährdet. Die Polizei stoppte die 58-Jährige und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Gegen 19:00 Uhr war die deutsche Autofahrerin mit ihrem VW in der Ottostraße unterwegs. Eine Polizeistreife beobachtete, wie sie am Fußgängerüberweg zum Geschwister-Scholl-Platz den Vorrang zweier Fußgänger missachtete. Die beiden bislang unbekannten Personen, eine Frau und ein Mann im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren, die einen größeren Hund bei sich führten, wurden dadurch gefährdet.

Die Beamten konnten die Fahrzeugführerin in der Neubaustraße anhalten und kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass die Frau mit knapp über 0,5 Promille alkoholisiert war. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde ihre Weiterfahrt unterbunden.

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht nun insbesondere die beiden gefährdeten Fußgänger. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizei zu melden.