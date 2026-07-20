Autofahrerin in Schlangenlinien unterwegs – Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

EUERBACH, LKR. SCHWEINFURT – Eine 62-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend auf der Bundesstraße 303 offenbar in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, die das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der schwarze Opel Corsa gegen 18 Uhr zwischen Euerbach und Schwemmelsbach unterwegs. Der Zeuge beobachtete, dass das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und alarmierte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt kontrollierten die 62-jährige Fahrerin. Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben sich dabei nicht. Um eine mögliche medizinische oder gesundheitliche Ursache abzuklären, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

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Die Polizei Schweinfurt ermittelt wegen des Verdachts von Verkehrsverstößen und bittet Zeugen sowie mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.