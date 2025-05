Autofreier Sonntag im Fränkischen Weinland

FRÄNKISCHES WEINLAND – Am Sonntag, den 4. Mai 2025, lädt der 17. Autofreie Sonntag im Fränkischen Weinland von 10 bis 18 Uhr dazu ein, die malerische Landschaft entlang des Mains ungestört vom Autoverkehr mit dem Fahrrad oder den Inlinern zu erkunden.

Die autofreie Strecke erstreckt sich von den kulturellen Sehenswürdigkeiten im Schweinfurter Land bis hin zu den idyllischen Weinbergen bei Wipfeld sowie Unter- und Obereisenheim und führt anschließend wieder zurück. Jeder Teilnehmer kann nach Belieben in die Strecke einsteigen und seine individuelle Tagesetappe festlegen. An der Veranstaltung beteiligte Orte sind Untereisenheim, Obereisenheim, Wipfeld, Garstadt, Bergrheinfeld, Grafenrheinfeld, Röthlein, Heidenfeld, Hirschfeld und Stammheim. Ein besonderes Angebot für Radfahrer: Die Mainfähren in Obereisenheim und Wipfeld können an diesem Tag kostenfrei genutzt werden.

Aus Gründen der Sicherheit ist die gesamte Strecke von 9 bis 19 Uhr vollständig für den motorisierten Autoverkehr gesperrt. Für Besucher, die mit dem PKW anreisen, stehen in Grafenrheinfeld und in Untereisenheim ausreichend große Parkplätze mit direkten Einstiegsmöglichkeiten in die Strecke zur Verfügung.

Entlang der Strecke laden zahlreiche Aktionspunkte und gemütliche Raststationen mit einem abwechslungsreichen Angebot an Musik und regionalen Köstlichkeiten zum Verweilen und Genießen ein. Es lohnt sich, genügend Zeit für diese kleinen Pausen einzuplanen.

In Bergrheinfeld erwartet der Verein SoLaWi Schweinfurt e.V. (Solidarische Landwirtschaft) interessierte Gäste herzlich willkommen. Im Rahmen eines „Tags der Offenen Gartentür“ bieten die Vereinsmitglieder informative Führungen über ihre Anbauflächen sowie unterhaltsame Aktionen speziell für Kinder an. Nur wenige Kilometer mainabwärts führt die Radtour zum Antonia-Werr-Zentrum im beschaulichen Kloster St. Ludwig. Bei einem lohnenswerten Zwischenstopp empfiehlt sich ein Besuch der beeindruckenden Kirche im Beuroner Stil. Darüber hinaus werden interessante Führungen durch die heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtungen angeboten, und es besteht die Möglichkeit, Produkte aus den eigenen Werkstätten zu erwerben.

Auch der Wassersportclub Obereisenheim e.V. beteiligt sich aktiv am Autofreien Sonntag und heißt Besucher herzlich willkommen. Der malerische Marina Yachthafen an der Mainfähre Obereisenheim (Mainseite Stammheim-Fahr) bietet mit seinen schattigen und sonnigen Plätzen sowie dem direkten Blick auf den majestätischen Main ein ganz besonderes maritimes Flair. Für eine entspannte Rast ist bestens gesorgt, und auf die jüngsten Gäste wartet ein aufregendes Highlight: die Möglichkeit zur Mitfahrt in einem spritzigen Schlauchboot.

Umfassende Informationen rund um die reizvolle Region, inklusive zahlreicher Freizeittipps und Empfehlungen für abwechslungsreiche Fahrradtouren, bietet die Tourist-Information Schweinfurt 360° an ihrem Informationsstand direkt an der Mainfähre in Wipfeld.

Auch musikalisch hat der Autofreie Sonntag einiges zu bieten. In Untereisenheim sorgt beim traditionellen Weinfest „Der Franken Haderlump“ für ausgelassene Stimmung. In Wipfeld erwartet die Besucher gleich eine Vielzahl musikalischer Hotspots: An der Mainfähre tritt der beliebte Künstler „Sammy“ auf, am Follinaplatz unterhalten „Die Jungen Hergolshäuser“ ihr Publikum, und beim BierGenussWerk (Obereisenheimer Str. 38) sorgt „The One Man Band“ für musikalische Unterhaltung. Von 15:30 bis 17:30 Uhr spielt die Blaskapelle Heidenfeld an der historischen Klostermauer in Heidenfeld auf. Das gemütliche „Gasthaus zur Schmiede“ präsentiert „MAINsong“ als musikalischen Gast.

In allen beteiligten Orten sorgen engagierte Vereine, lebendige Dorfgemeinschaften und einheimische Gastronomen für das leibliche Wohl der Besucher. Eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Spezialitäten für jeden Geschmack und jede Tageszeit liefert die nötige Energie für das sportliche Programm. Das Angebot reicht von frischen Fischbrötchen über das traditionelle fränkische Hochzeitsessen bis hin zum ofenfrischen Blooz. In Hirschfeld lädt das Partnerschaftskomitee Röthlein / Cormelles le Royal zu köstlichen Crêpes, feinstem französischen Käse und erfrischendem Cidre ein. Darüber hinaus findet in Untereisenheim das stimmungsvolle Zeltweinfest statt, in Garstadt lockt der Winzerhof Geßner mit seinem gemütlichen Hofschoppenfest, und das Weingut Ziegler in Stammheim lädt zum traditionellen Hoffest ein.

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung sowie eine detaillierte Übersicht aller geplanten Aktionen sind jederzeit online unter www.schweinfurt360.de und www.fraenkisches-weinland.de abrufbar.