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Autofreier Sonntag im Fränkischen Weinland: Freie Fahrt für aktive Genießer

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Autofreier Sonntag im Fränkischen Weinland: Freie Fahrt für aktive Genießer
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 3. Mai 2026, verwandelt sich die Mainlandschaft zwischen Schweinfurt und den Weinbergen bei Wipfeld und Eisenheim wieder in ein Paradies für Radler und Inlineskater. Von 10:00 bis 18:00 Uhr findet der 18. Autofreie Sonntag im Fränkischen Weinland statt, bei dem die Strecke für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt bleibt.

Der rund 45 Kilometer lange Rundkurs verbindet kulturelle Highlights mit kulinarischen Genüssen. Beteiligte Orte sind unter anderem Bergrheinfeld, Grafenrheinfeld, Röthlein, Heidenfeld, Hirschfeld, Stammheim, Wipfeld sowie Ober- und Untereisenheim. Ein besonderer Service für alle Teilnehmer: Die Mainfähren in Obereisenheim und Wipfeld können an diesem Tag von Radfahrern kostenlos genutzt werden.

Vielfältiges Programm entlang der Strecke

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Neben der sportlichen Betätigung kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Zahlreiche Stationen laden zur Rast ein:

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  • Bergrheinfeld: Der Verein SoLaWi Schweinfurt e.V. lädt zum „Tag der offenen Gartentür“ mit Führungen ein; zudem gibt es Angebote der Ökomodellregion Oberes Werntal für Kinder.

  • Kloster St. Ludwig: Das Antonia-Werr-Zentrum bietet Führungen durch die heilpädagogischen Einrichtungen und den Verkauf eigener Produkte an.

  • Obereisenheim: Der Wassersportclub ermöglicht im Marina Yachthafen als besonderes Highlight das Mitfahren in einem Motorboot.

  • Wipfeld & Heidenfeld: Infostände der Tourist-Information Schweinfurt 360° sowie des Landratsamts Schweinfurt („Miteinander im Verkehr“) bieten Beratung und Aktionen.

Kulinarik und Musik

Für die Verpflegung sorgen lokale Vereine und Gastronomen mit regionalen Spezialitäten wie Fischbrötchen, fränkischem Hochzeitsessen oder ofenfrischem Blooz. Parallel dazu finden das Zeltweinfest in Untereisenheim, das Hofschoppenfest in Garstadt und ein Hoffest in Stammheim statt. Musikalische Unterhaltung von Blasmusik bis hin zu Live-Bands wie „The One Man Band“ begleitet die Radler durch den Tag.

Wichtige Verkehrs- und Sicherheitshinweise

Aus Sicherheitsgründen ist die gesamte Strecke bereits ab 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Für Besucher, die mit dem Pkw anreisen, stehen in Grafenrheinfeld und Untereisenheim große Parkplätze als Einstiegspunkte zur Verfügung.

Gesperrte Streckenabschnitte (9:00 – 19:00 Uhr)
WÜ 62 / SW 1: Fähre Obereisenheim – Stammheim – Hirschfeld – Heidenfeld – Röthlein
St 2277: Röthlein – Grafenrheinfeld – Bergrheinfeld
SW 22 / WÜ 57: Bergrheinfeld – Garstadt – Wipfeld – Obereisenheim
Ortsdurchfahrten: Grafenrheinfeld, Röthlein, Wipfeld und Garstadt

Obwohl die Strecke autofrei ist, gilt weiterhin die Straßenverkehrsordnung (Rechtsfahrgebot). Die Veranstalter empfehlen dringend das Tragen von Fahrradhelmen und Schutzkleidung.

Weitere Informationen und eine detaillierte Übersicht aller Aktionen sind online abrufbar unter:

www.schweinfurt360.de

www.fraenkisches-weinland.de

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