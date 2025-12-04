Autohaus und Autovermietung angegangen – Kripo ermittelt – Wer kann Hinweise geben?
WÜRZBURG, OT LENGFELD – In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus in der Nürnberger Straße. Sie entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel und stahlen zwei PKW, einen grauen VW Multivan und einen grauen VW Passat. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in eine nahegelegene Autovermietung.
Der Einbruch in das Autohaus ereignete sich zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 06:20 Uhr. Neben den Schlüsseln aus einem versperrten Schlüsselkasten wurden der VW Multivan und der VW Passat vom Gelände entwendet. Der Multivan konnte zwischenzeitlich in Österreich aufgefunden werden.
Der entstandene Sachschaden am Autohaus wird auf 3.000 Euro geschätzt.
Der Beuteschaden durch die gestohlenen Fahrzeuge liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Einbruchsversuch
Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 18:00 Uhr und 05:30 Uhr, wurde versucht, in eine Filiale einer Autovermietung, ebenfalls in der Nürnberger Straße, gewaltsam über eine Tür einzudringen. Der Versuch scheiterte, verursachte aber einen Sachschaden von circa 500 Euro.
Zeugenaufruf
Die Kripo Würzburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung beider Fälle und stellt folgende Fragen:
Wer konnte im genannten Tatzeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Nürnberger Straße beobachten?
Wer verfügt in diesem Bereich über eine Videoüberwachung oder eine Dashcam im Fahrzeug, die Tatrelevantes aufgezeichnet haben könnte?
Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Fälle beitragen könnten?
Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
