Automatisierter Externer Defibrillator (AED) im Wildpark

SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt hat im vergangenen Jahr auf Initiative der CSU-Stadtratsfraktion und auf Antrag des Seniorenbeirats drei öffentlich zugängliche 24-Stunden-AEDs (automatisierte externe Defibrillatoren) angeschafft, die vom Freistaat Bayern mit insgesamt 4.400 Euro gefördert wurden.

Einer dieser AEDs wurde im Wildpark Schweinfurt am zentralen Verkaufskiosk installiert. Die Kosten in Höhe von 2.370,02 Euro für dieses Gerät übernahm der Verein „Freunde des Wildparks Schweinfurt e. V.“ durch eine großzügige Spende. Diese Spende ermöglicht nun die Anschaffung eines vierten AEDs in Schweinfurt.

Bei der Übergabe des AEDs äußerten Vertreter der Stadtverwaltung und des Fördervereins die gemeinsame Hoffnung, dass der Defibrillator im Ernstfall nie benötigt werde. Gleichzeitig zeigten sie sich sehr dankbar für das gesponserte Gerät und die damit verbundene Möglichkeit, bei einem Herzstillstand lebensrettend eingreifen zu können.

Obwohl die AEDs so konzipiert sind, dass sie auch von Laien einfach bedient werden können, empfiehlt Florian Dittert, Vorsitzender des Vereins „Freunde des Wildparks Schweinfurt e. V.“ und Vorstandsmitglied des Bayerischen Roten Kreuzes Schweinfurt, im Rahmen der Erste-Hilfe-Auffrischung auch eine kurze Schulung an einem AED zu absolvieren.