Autoposer verliert die Kontrolle über seinen Pkw und verursacht 25.000 Euro Schaden

OCHSENFURT – LKR. WÜRZBURG. Ein Verkehrsunfall in der Marktbreiter Straße sorgte am Montag gegen 16:50 Uhr für einen geschätzten Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 24-jähriger Fahrer mit seinem BMW deutlich zu schnell unterwegs. Er beschleunigte sein Fahrzeug erheblich über die erlaubten 50 km/h hinaus, verlor die Kontrolle und prallte frontal gegen einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand abgestellten VW.

Der Aufprall war so heftig, dass der VW im Frontbereich massiv beschädigt wurde und auf den angrenzenden Gehweg geschoben wurde. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Besonders brisant: Der Unfallverursacher versuchte anschließend, den wahren Hergang des Unfalls zu verschleiern. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird am BMW auf rund 10.000 Euro, am VW auf etwa 15.000 Euro geschätzt.