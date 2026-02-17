Auto IU

Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof

17. Februar 2026
Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof
BAD KISSINGEN – Der Seniorenbeirat bietet im Jahr 2026 eine Reihe von Autorenlesungen an, die am Freitag, den 27. Februar, mit Joachim Engel und Hajo Lehr im Hotel Kaiserhof „Victoria“ starten. Die beiden ehemaligen Polizisten berichten von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr auf humorvolle, fränkische und dramatische Weise aus ihrem bewegten Berufsleben.

Der Einlass beginnt bereits ab 14:00 Uhr, sodass die Gäste vorab bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Haustorte verweilen können. Während die Bewirtung auf Selbstzahlerbasis erfolgt, ist der Eintritt zur Lesung frei.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 20. Februar 2026 erforderlich. Interessierte können sich per E-Mail unter seniorenbeirat-kg@t-online.de oder telefonisch unter 0160 4327 594 anmelden.

