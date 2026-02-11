Auto IU

Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof
Bild von Pexels auf Pixabay
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Der Seniorenbeirat bietet im Jahr 2026 eine Reihe von Autorenlesungen an, die am Freitag, den 27. Februar, mit Joachim Engel und Hajo Lehr im Hotel Kaiserhof „Victoria“ starten. Die beiden ehemaligen Polizisten berichten von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr auf humorvolle, fränkische und dramatische Weise aus ihrem bewegten Berufsleben.

Der Einlass beginnt bereits ab 14:00 Uhr, sodass die Gäste vorab bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Haustorte verweilen können. Während die Bewirtung auf Selbstzahlerbasis erfolgt, ist der Eintritt zur Lesung frei.

LOS

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 20. Februar 2026 erforderlich. Interessierte können sich per E-Mail unter seniorenbeirat-kg@t-online.de oder telefonisch unter 0160 4327 594 anmelden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026

Mehr

Gefährliches Fahrgeschehen auf der A3: Dashcam überführt Unfallverursacher

Gefährliches Fahrgeschehen auf der A3: Dashcam überführt Unfallverursacher

11. Februar 2026
Foto: Kerstin Schmeiser-Weiß (POW)

Glückwünsche zum 70. Geburtstag: Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth feiert Jubiläum

11. Februar 2026
Verfolgungsjagd in Würzburg: Festnahme auf Hausdach nach Fluchtversuch

Verfolgungsjagd in Würzburg: Festnahme auf Hausdach nach Fluchtversuch

11. Februar 2026
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Haßfurt: Polizei sucht jugendlichen Täter

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Haßfurt: Polizei sucht jugendlichen Täter

11. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)