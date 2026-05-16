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Autoscheibe mit Stein eingeschlagen: Zeugin beobachtet Randalierer in Kitzingen

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Autoscheibe mit Stein eingeschlagen: Zeugin beobachtet Randalierer in Kitzingen
Symbolfoto: 2fly4
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KITZINGEN – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter in Kitzingen die Scheibe eines geparkten Autos mutwillig zertrümmert. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte den Vorfall und konnte den flüchtenden Mann beschreiben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße.

Beifahrerscheibe zertrümmert – Kein Diebstahl

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Eine Anwohnerin wurde durch ein lautes, splitterndes Geräusch auf der Straße aufgeschreckt und blickte sofort aus dem Fenster. Dabei beobachtete sie eine Person, die unmittelbar neben einem am Straßenrand abgestellten Pkw stand und sich kurz darauf schnellen Schrittes in Richtung Innenstadt entfernte.

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Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen stellte fest, dass die Beifahrerscheibe eines Mini One vermutlich mit einem Stein eingeworfen worden war. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeuginneren nichts gestohlen – es handelt sich reinen Vandalismus. Der Sachschaden an dem Kleinwagen beläuft sich auf rund 300 Euro.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Dank der schnellen Reaktion der Anwohnerin liegt der Polizei eine Beschreibung des flüchtigen Mannes vor:

  • Größe: ca. 170 cm groß

  • Statur: kräftige Figur

  • Bekleidung/Zubehör: Trug eine Cap (Schildmütze) und hatte einen Rucksack bei sich

Polizei bittet um Hinweise

Die Kitzinger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am späten Donnerstagabend in der Friedrich-Ebert-Straße oder im Bereich der Innenstadt Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen?

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Kitzingen

  • Telefon: 09321/141-0

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