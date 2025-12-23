Auto IU
Autozerkratzer in Sennfeld und Polterholzdiebe in Bergrheinfeld
GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. In der Mozartstraße wurde am Samstag, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, ein geparkter brauner Toyota Corolla durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Aus einem Waldstück südwestlich des alten AKW wurden sieben Raummeter Polterholz durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 25. November, und Freitag, 19. Dezember. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.
