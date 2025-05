AWZ Rothmühle am 28. Mai geschlossen sowie feiertagsbedingte Verschiebung der Müllabfuhr

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Abfallwirtschaft des Landratsamts Schweinfurt informiert über geänderte Öffnungszeiten und Müllabfuhrtermine aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt.

Das Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle (mit Wertstoffhof) bleibt am Mittwoch, 28. Mai 2025 (Tag vor Christi Himmelfahrt), wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Ab Freitag, 30. Mai 2025, ist die Anlieferung wieder zu den gewohnten Zeiten möglich.

Aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 29. Mai 2025, verschieben sich die Termine der Müllabfuhr im gesamten Landkreisgebiet um jeweils einen Tag nach hinten. Diese Änderung betrifft alle Abfalltonnen.

Im Abfallkalender 2025, in der Abfall-App und in den Erinnerungen per E-Mail sind diese Verschiebungen bereits berücksichtigt.

Für Rückfragen steht die Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721-55-597 gerne zur Verfügung.