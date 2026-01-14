Axel Weisenberger zeigt seine „unerwartete“ Seite in der Gadengalerie Geldersheim
GELDERSHEIM / WERNECK – In der Gadengalerie Geldersheim präsentiert der Wernecker Künstler Axel Weisenberger unter dem Titel „Unerwartet“ eine neue Ausstellung, die über sein bisher bekanntes Wirken im Urban Sketching hinausgeht. Im Mittelpunkt stehen großformatige Aquarelle, mit denen er seine thematischen Serien „Einsam“ und „Unsichtbar“ aus dem Jahr 2022 fortführt.
Weisenberger fängt darin alltägliche, oft übersehene Momente ein und rückt Menschen in den Fokus, die in ihrer Umgebung suchend oder hoffend nach Sichtbarkeit streben. Die dargestellten Szenerien wirken dabei vertraut und bieten den Betrachtern Raum für Spekulationen über die gezeigten Orte.
Ergänzt wird die Schau durch kleinformatige Porträts und spontane Skizzen, die unmittelbar im öffentlichen Raum wie in Cafés oder Zügen entstanden sind. Diese Arbeiten dokumentieren flüchtige Begegnungen und prägende Details des urbanen Lebens. Die Ausstellung vermittelt so ein facettenreiches Bild von menschlicher Nähe und Beobachtung im Alltag. Damit zeigt der Künstler eine tiefgründige Perspektive auf die Vergänglichkeit und die verbindenden Elemente zwischenmenschlicher Alltagssituationen.
