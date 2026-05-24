Azubis finden ohne Messestress: Landkreis Haßberge startet „Entdecker-Dates“ für Handwerk und Mittelstand
LANDKREIS HASSBERGE – Der Fachkräftemangel setzt vor allem kleineren Betrieben und Handwerkern in der Region massiv zu. Oft bleiben Lehrstellen unbesetzt, weil im stressigen Arbeitsalltag schlichtweg die Zeit fehlt, um große Messestände zu planen oder wochenlange Praktika zu betreuen. Das Regionalmanagement und die Bildungsregion des Landkreises Haßberge bringen deshalb ein neues Konzept an den Start: Die „Entdecker-Dates“ in den bayerischen Herbstferien (2. bis 6. November 2026).
Die Idee hinter dem Format ist einfach: Unkomplizierter, flexibler und absolut stressfreier Erstkontakt zwischen Betrieben und potenziellen Nachwuchskräften direkt aus der Region.
Volle Kontrolle und minimaler Aufwand für Unternehmen
Das Besondere an den „Entdecker-Dates“ ist, dass die teilnehmenden Unternehmen die Spielregeln komplett selbst bestimmen. Es gibt keine starren Vorgaben, sodass sich das Format perfekt in den laufenden Betrieb integrieren lässt:
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Freie Formatwahl: Ob eine knackige, einstdündige Betriebsführung, ein kurzer Schnupperkurs oder ein kompakter Tagesworkshop – das Unternehmen entscheidet, wie praxisnah es sich präsentiert.
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Flexible Gruppengröße: Betriebe können festlegen, ob sie nur einen einzelnen Jugendlichen exklusiv einladen oder eine kleine Gruppe empfangen möchten.
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Individuelle Terminplanung: An welchen Tagen der Ferienwoche und zu welchen Uhrzeiten die Türen geöffnet werden, bleibt ganz den Kapazitäten der Firmen überlassen.
Das Angebot richtet sich daher ganz bewusst auch an Kleinstbetriebe und lokale Handwerksbetriebe, die im Alltag personell keine großen Extra-Aktionen stemmen können.
Die Vorteile der „Entdecker-Dates“ auf einen Blick
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Keine Bürokratie: Der Organisationsaufwand ist minimal. Die komplette Vermittlung und die Buchung der Plätze laufen vollautomatisch und digital über das Branchenverzeichnis des Landkreises.
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Praxis statt grauer Theorie: Jugendliche erleben das Handwerk und die Arbeit live vor Ort, dürfen selbst etwas ausprobieren und bekommen einen authentischen Eindruck vom Team.
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Kostenloses Employer Branding: Betriebe können komplett kostenfrei ihr Image als attraktiver, nahbarer Ausbildungsbetrieb in der Region stärken.
„Gerade für kleinere Unternehmen im Landkreis Haßberge sind die Entdecker-Dates die perfekte Chance, sich als Ausbildungsbetrieb zu präsentieren, ohne dass der normale Betrieb stillstehen muss“, erklären die Organisatoren Sonja Gerstenkorn und Jens Weinkauf. „Hier zählt nicht die Größe des Messestands, sondern der echte Einblick in die Praxis.“
Anmeldung für Betriebe bis Ende Juni geöffnet
Unternehmen, die ihren Haupt- oder Nebensitz im Landkreis Haßberge haben, können ihre individuellen Kennenlern-Termine noch bis Ende Juni eintragen. Das Angebot ist für die Betriebe vollkommen kostenlos.
Hier geht es zur Registrierung:
Das Anmeldeformular, alle relevanten Informationen zum Ablauf sowie ein kurzes Erklärvideo finden interessierte Unternehmer online unter www.firstdates-jobedition.de/entdecker-dates/.
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