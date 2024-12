Azubis leiten eine Station im Leopoldina-Krankenhaus

SCHWEINFURT – Vom 30. November bis 10. Dezember 2024 übernahmen 20 Auszubildende der Berufsfachschule für Pflegeberufe des Leopoldina-Krankenhauses die Leitung der Station 72 der Wirbelsäulenchirurgie. Unterstützt von erfahrenen Praxisanleitungen und dem Stationspersonal nahmen sie eigenverantwortlich die Aufgaben der Stationsleitung wahr und sammelten wertvolle Erfahrungen, die sie auf ihrem beruflichen Weg weiterbringen.

Lernen durch Verantwortung

„Das Projekt war eine großartige Gelegenheit für unsere Auszubildenden, eigenverantwortlich zu arbeiten und ihre berufliche Handlungskompetenz zu erweitern“, erklärt Jeanette Koch, eine der hauptamtlichen Praxisanleiterinnen. „Wir sind stolz auf die Leistungen unseres Kurses, der die Herausforderungen mit Engagement und Freude gemeistert hat.“

Die Projektwoche ermöglichte den Auszubildenden nicht nur einen tiefen Einblick in den Pflegealltag, sondern auch die Chance, an unerwarteten Herausforderungen zu wachsen. Die Auszubildenden waren in allen Bereichen der Stationsorganisation tätig, von der OP-Vorbereitung bis zur Dokumentation.

Teamarbeit als Schlüssel zum Erfolg

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt ein voller Erfolg war“, berichten Luisa Dereser und Annalena List, die als Stationsleitungen während der Projektphase fungierten. „Die Zusammenarbeit im Team wurde gestärkt, und wir konnten unsere Fähigkeiten in den Bereichen Organisation und Kommunikation weiterentwickeln. Dieses Projekt hat unsere Erfahrung vergrößert und uns als Team noch näher zusammengebracht.“

Dank an alle Unterstützer

Ein besonderer Dank geht an die Praxisanleitungen, die das Projekt aktiv begleitet haben, ebenso wie an die Mitarbeitenden der Station und das Ärzteteam, deren Unterstützung wesentlich zum Erfolg beigetragen hat.

Blick in die Zukunft

Mit der Projektwoche „Azubis leiten eine Station“ setzt das Leopoldina-Krankenhaus ein starkes Zeichen für praxisnahe Ausbildung und die Förderung junger Pflegekräfte. „Dieses Projekt verdeutlicht, wie wichtig es ist, Auszubildenden frühzeitig die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen“, so Johannes Papke, der Klassenleitung des Kurses und seit Dezember 2024 neue Schulleitung des Ausbildungsbereichs.