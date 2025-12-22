Azubis von ZF Aftermarket spenden für Familien schwer kranker Kinder
SCHWEINFURT – Ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung haben die Auszubildenden von ZF Aftermarket in Schweinfurt gesetzt. Durch einen engagiert organisierten Kuchenverkauf während der jüngsten Betriebsversammlung sammelten die Nachwuchskräfte 665 Euro, die vom Unternehmen anschließend auf eine Gesamtsumme von 1.200 Euro aufgestockt wurden. Die Spende kommt dem Ronald McDonald Haus in Erlangen zugute und sichert dort für rund ein halbes Jahr die Finanzierung eines Apartments für Familien schwer kranker Kinder.
Das Ronald McDonald Haus Erlangen bietet mit seinen 15 Apartments jährlich etwa 300 Familien aus Nordbayern und Unterfranken – und damit auch aus dem Raum Schweinfurt – ein „Zuhause auf Zeit“. Durch die unmittelbare Nähe zur Klinik können Eltern während der oft langwierigen Behandlungen in der Nähe ihrer Kinder bleiben, was einen wesentlichen Beitrag zur Genesung und zur Entlastung der betroffenen Familien darstellt.
Standortleiter Jochen Hauke lobte die Initiative der Auszubildenden ausdrücklich. Er betonte, dass die inzwischen traditionelle Aktion nicht nur das Organisationstalent der jungen Mitarbeiter unterstreiche, sondern auch deren tiefes Bewusstsein für gesellschaftliche Belange. Paula Lammert, Auszubildende bei ZF Aftermarket, ergänzte, dass es dem Team ein besonderes Anliegen war, gezielt Familien aus der eigenen Region in schwierigen Lebensphasen zu unterstützen.
Dieses Engagement verdeutlicht, dass gelebte Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung fest in der Ausbildungskultur von ZF Aftermarket verankert sind. Die aufgestockte Summe stellt eine direkte und greifbare Hilfe dar, die dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird.
