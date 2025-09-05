Azubistart 2025 bei Pabst Transport
GOCHSHEIM – Zum 1. September 2025 hat bei Pabst Transport in Gochsheim eine neue, spannende Reise für zehn junge Auszubildende begonnen. Mit großer Neugier und viel Elan starteten die Nachwuchskräfte in ihre berufliche Zukunft und wurden mit einer abwechslungsreichen Start-Woche im Familienunternehmen willkommen geheißen.
Die neuen Auszubildenden verteilen sich auf vielfältige Berufsfelder: drei Kaufleute für Büromanagement, je eine Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung und ein Kaufmann für IT-Systemmanagement, ein Kfz-Mechatroniker, ein Berufskraftfahrer sowie drei Fachkräfte für Lagerlogistik. Die Start-Woche umfasste unter anderem Schulungen zu Datenschutz, IT und Arbeitssicherheit. Besonders beliebt waren ein Team-Building-Tag und eine Azubi-Rallye, die es den neuen Kolleginnen und Kollegen ermöglichte, sich spielerisch kennenzulernen.
Hans Pabst, geschäftsführender Gesellschafter, betonte, dass die Auszubildenden die Fachkräfte von morgen seien. Es gehe nicht nur darum, ihnen Wissen zu vermitteln, sondern auch Teamgeist, Gesundheit und Motivation als entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Ausbildung zu lehren. Ein „gesunder Vormittag“ mit Themen wie Ergonomie und Pausenverpflegung bildete ein weiteres Highlight der Einführungswoche.
Das Familienunternehmen Pabst Transport beschäftigt insgesamt 700 Mitarbeiter, darunter 38 Auszubildende. Die Firmenzentrale in Gochsheim koordiniert rund 400 Fahrzeuge. Zusätzlich werden 50.000 m² Lagerfläche im Mehrschichtbetrieb bewirtschaftet. Die neuen Auszubildenden blicken mit viel Elan auf die kommenden Monate und Jahre, in denen sie von einem starken Team begleitet werden.
